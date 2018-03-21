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سورية

ضربة جوية تزهق أرواح تلاميذ في إدلب

أطفال سوريون في إحدى المدارس

قتل 20 شخصا بينهم 16 طفلا الأربعاء في غارة جوية قرب مدرسة في قرية كفر بطيخ بريف إدلب الجنوبي في سورية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القصف نفذته طائرات لم يعرف إن كانت سورية أم روسية، ووقع أثناء خروج التلاميذ من المدرسة.

وأشار إلى أن الضحايا الأطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما، وأن ضمن القتلى 15 فردا من عائلة واحدة، مرجحا ارتفاع الحصيلة لوجود جرحى في حالات خطرة ومفقودين تحت الأنقاض.

ويأتي القصف غداة مقتل تسعة مدنيين في غارة استهدفت مخيما للنازحين في ريف إدلب الجنوبي.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب مع وجود محدود لفصائل إسلامية أخرى. وكانت القوات النظامية قد استعادت السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي الشرقي إثر هجوم عنيف نهاية العام الماضي.

وتشكل محافظة إدلب مع أجزاء من محافظات محاذية لها، إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر الذي تم التوصل إليه في أيار/مايو في أستانا برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وبدأ سريان الاتفاق عمليا في إدلب في أيلول/سبتمبر الماضي.

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