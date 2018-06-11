الحرب السورية.. نزوح داخلي غير مسبوق

أدت الحرب الدائرة في سورية إلى نزوح داخلي غير مسبوق هذا العام، حسبما أعلنت الأمم المتحدة الاثنين.

ووفقا لبيانات المنظمة الدولية، فإن 920 ألف شخص نزحوا داخليا في سورية في الأشهر الأربعة الأولى من 2018.

وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية بانوس مومتزيس" تشهد سورية نزوحا داخليا كثيفا من كانون/ يناير – نيسان/أبريل".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في جنيف "هذا أكبر عدد من النازحين خلال فترة قصيرة منذ بدء النزاع".

وكان مومتزيس قد أعرب عن قلقه سابقا من استمرار النزوح في عفرين، حيث وصل عدد النازحين إلى 30 ألفا.