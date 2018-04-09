المرصد: طائرات مجهولة تقصف الميادين

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين بتعرض مدينة الميادين في ريف دير الزور شرق سورية لقصف جوي من طائرات لم تحدد هويتها بعد.

وأضاف أن طائرات قادمة من شرق الفرات قصفت منطقة أبراج البريد في المدينة الخاضعة لسيطرة النظام وحلفائه من جنسيات غير سورية.

ولم يورد المرصد أي حصيلة للقصف الذي جاء بعد نحو 10 أيام من قصف مماثل استهدف أحد مقار قوات النظام السوري، وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين.

وتأتي هذه التطورات بعد تعرض قاعدة التيفور في حمص ضربات جوية فجر الاثنين. واتهمت دمشق وموسكو إسرائيل بتنفيذ الضربات التي أدت إلى مقتل 14 شخصا على الأقل، بينهم إيرانيون.