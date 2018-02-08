المرصد: عشرات القتلى والجرحى في الغوطة الشرقية

واصلت قوات النظام السوري قصفها المكثف على الغوطة الشرقية قرب دمشق لليوم الرابع على التوالي. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 21 مدنيا في القصف استهدفت المنطقة الخميس.

وأصيب 125 مدنيا أيضا في الضربات التي قال المرصد إن أعنفها كان في جسرين.

ويأتي تجدد الغارات الخميس غداة يومين دمويين في الغوطة، حيث قتل الأربعاء 38 مدنيا، كما أسفر القصف الثلاثاء عن مقتل 80 مدنيا وإصابة 200 آخرين بجروح.

وتتهم الولايات المتحدة القوات التابعة لحكومة دمشق باستخدام غاز الكلور مرارا في هجمات على الغوطة الشرقية في الأسابيع الأخيرة.

وتحاصر قوات النظام منذ عام 2013 الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها فصائل معارضة، ما أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية.