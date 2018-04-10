الغوطة الشرقية.. 133 ألف نازح في شهر

أعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن قلقها من "النزوح الجديد المتصاعد" في الغوطة الشرقية، بعد أن فر أكثر من 133 ألف شخص من المنطقة خلال أربعة أسابيع.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن "وكالات المعونة التابعة للمنظمة الدولية لا تزال غير قادرة على الوصول إلى المنطقة" التي تشهد حملة عسكرية يشنها النظام السوري منذ شباط/فبراير الماضي.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش في مؤتمر صحافي في جنيف، أن حوالي 45 ألفا من نازحي الغوطة الشرقية يقيمون في ثمانية مخيمات في ريف دمشق.

وأضاف أن العدد نفسه من النساء والأطفال والرجال المسنين تركوا الملاجئ المزدحمة بعد أن قامت السلطات الحكومية بفحصها.

وسيطرت قوات النظام السوري على معظم أجزاء الغوطة الشرقية بعد هجوم بدأ في شباط/فبراير الماضي بدعم من روسيا، وسيطرت في الأسابيع الماضية على معظم مناطقها.