الرياض تبدي استعدادا لإرسال قوات إلى سورية

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الثلاثاء إن المملكة عرضت إرسال "قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سورية".

وأضاف أن السعودية مستعدة للمشاركة في تحالف كهذا إذا عرض عليها الأمر.

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وتأتي تصريحات الجبير فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن تسعى لتشكيل قوة عسكرية عربية لتحل محل القوات الأميركية في سورية بعد هزيمة داعش.

وقال المسؤولون إن مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد جون بولتون اتصل بالقائم بأعمال مدير المخابرات المصرية لاستطلاع رأي القاهرة في المساهمة بتلك القوات.

يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعلن في كانون الأول/ ديسمبر 2015 تشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب، يضم 41 دولة.

وتشكل العاصمة السعودية مركزا للتحالف الذي تتحدد مجالات عمله الرئيسية بالمجالات الفكرية والإعلامية والعسكرية وبمحاربة تمويل الإرهاب، حسبما يقدم نفسه.