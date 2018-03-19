نازحو عفرين.. لا ماء ولا غذاء ويسكنون في العراء

قال مسؤول محلي في عفرين الاثنين إن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا من المدينة، يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة الهجوم التركي على المدينة.

وذكرت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية للإدارة الذاتية في عفرين هيفي مصطفى، أن السكان ينتشرون حاليا في مناطق لا تحتوي على مساكن أو تتوفر فيها الأغذية ومياه الشرب.

وتابعت أن أهالي عفرين الذين لم يتمكنوا من الخروج من المدينة يواجهون تهديدات من قبل عناصر مسلحة مدعومة من أنقرة.

وكانت تركيا قد قالت الأحد إن قواتها وفصائل المعارضة السورية الموالية لها فرضت سيطرتها على مدينة عفرين، بعد شهرين من بدء هجوم الجيش التركي على الشمال السوري.

وأقدم مقاتلون موالون للقوات التركية في عفرين على "نهب ممتلكات مواطنين ومحال تجارية" بعد سيطرتهم عليها، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.