انسحاب أميركي من مؤتمر نزع الأسلحة

وصف السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة في جنيف روبرت وود الثلاثاء ترؤس سورية لمؤتمر المنظمة الدولية حول نزع الأسلحة بأنه "مهزلة"، وغادر القاعة لفترة وجيزة خلال إلقاء مندوب النظام السوري خطابه الافتتاحي.

وقال السفير وود لوكالة الصحافة الفرنسية قبيل بدء الاجتماع إن "وجود سورية هنا مهزلة، من غير المقبول أن يترأسوا (السوريون) هذه الهيئة. ليس لديهم لا السلطة المعنوية ولا المصداقية للقيام بذلك".

وكان المسؤول الأميركي قد قال في مؤتمر صحافي إن الولايات المتحدة ستنسحب اعتراضا على تولي سورية رئاسة المؤتمر "وسنتخذ تحركات أخرى ستشهدونها خلال فترة" رئاسة دمشق التي تستمر أربعة أسابيع.

ويأتي موقف وود غداة قوله إن "الاثنين 28 مايو سيكون واحدا من أكثر الأيام سوادا في تاريخ مؤتمر نزع الأسلحة مع بدء سورية رئاسته لمدة أربعة أسابيع".

وكتب على تويتر إن "نظام الأسد لا يملك المصداقية ولا السلطة الأخلاقية لرئاسة المؤتمر. على المجتمع الدولي ألا يلزم الصمت".

Monday, May 28 will be one of the darkest days in the history of the Conference on Disarmament with Syria beginning its four-week presidency. The Damascus regime has neither the credibility nor moral authority to preside over the CD. The int. community must not be silent. pic.twitter.com/6tk32NJjO6 — Robert Wood (@USAmbCD) May 25, 2018

جدير بالذكر أن الدول الأعضاء في المؤتمر الذي تأسس عام 1979، تتولى رئاسته بشكل دوري وحسب التسلسل الأبجدي.