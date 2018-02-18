وحدات الشعب الكردية: مصرع أجانب يقاتلون معنا في سورية

قالت وحدات حماية الشعب الكردية الأحد إن ثلاثة أجانب يقاتلون في صفوفها قتلوا خلال معارك ضد تنظيم داعش شرق سورية، وضد القوات التركية في الشمال.

وذكرت الوحدات في بيان أن الفرنسي أوليفييه فرنسوا جان لو كلانش (41 عاما) والإسباني سامويل برادا ليون (25 عاما)، قتلا خلال اشتباكات مع "المحتلين" الأتراك في جبهة جنديريس في العاشر من شباط/فبراير الجاري.

وتقع جنديريس في منطقة عفرين بالقرب من الحدود التركية وتعرضت منذ بدء هجوم أنقرة والفصائل السورية الموالية لها لقصف عنيف دفع غالبية سكانها للنزوح. وتدور حاليا اشتباكات بالقرب منها في محاولة من قبل القوات التركية للتقدم في المنطقة.

وأضاف البيان أن هولنديا يدعى شورد هيغر قتل في 12 شباط/فبراير الجاري في دير الزور، حيث لا تزال قوات سورية الديموقراطية تخوض معارك ضد تنظيم داعش.

وانضم خلال السنوات الماضية مئات من الأجانب إلى صفوف الوحدات الكردية لقتال تنظيم داعش.