المرصد: غارات للنظام تقتل مدنيين في إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 11 مدنيا على الأقل قضوا الأحد جراء غارات نفذتها قوات النظام في محافظة إدلب في شمال غرب سورية.

وحسب المرصد، فإن أربعة أطفال كانوا من بين قتلى الضربات في بلدات ريف إدلب الشمالي.

وأضاف أن القصف جاء ردا على هجوم شنته هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) على بلدتين مواليتين لها.

وفي غارات استهدفت بلدة تفتناز، خرج مشفى للأطفال عن العمل جراء تضرره.

وتسيطر هيئة تحرير الشام حاليا على نحو 60 في المئة من المحافظة الحدودية مع تركيا، بينما تنتشر فصائل إسلامية منافسة في مناطق أخرى.