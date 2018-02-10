إسقاط مروحية تركية في شمال سورية

أعلنت قوات حماية الشعب الكردية السبت إسقاط مروحية تركية خلال العمليات العسكرية التي تشنها أنقرة وحلفاؤها السوريون منذ ثلاثة أسابيع على منطقة عفرين في شمال سورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات سورية الديموقراطية مصطفى بالي لـ"موقع الحرة" إن الطائرة أسقطت في قرية "قودة ناحية راجو".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق السبت إسقاط المروحية التركية، وقال خلال كلمة أمام عدد من أعضاء حزبه الحاكم في اسطنبول إن "من قاموا بارتكاب ذلك العمل سيدفعون الثمن غاليا".

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم كانت له تصريحات أيضا حول الحادث، وقال إن "ما من دليل في أيدينا (بعد) يشير إلى أن ذلك كان نتيجة تدخل خارجي".

الجيش التركي من جانبه أعلن مقتل اثنين من جنوده كانوا على متن المروحية، مضيفا في بيان استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة التي تعتبر الأولى من نوعها لتركيا في سورية منذ بدء الحرب الأهلية في ذلك البلد.

والجمعة أعلنت تركيا مقتل أحد جنودها في اشتباكات مع القوات الكردية في عفرين، ليرتفع عدد ضحايا الجيش التركي منذ بدء الهجوم على عفرين في 20 كانون الثاني/يناير إلى 19 قتيلا.

المصدر: الحرة/وكالات