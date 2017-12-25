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حريات وحقوق إنسان

استئناف محاكمة صحافيين أتراك بتهم 'الإرهاب'

متظاهرون أمام محكمة تركية تنظر في قضية صحافيي 'جمهورييت'

استؤنفت الاثنين في اسطنبول محاكمة صحافيين من صحيفة "جمهورييت" المعارضة بتهمة القيام "بأنشطة إرهابية" في قضية تثير مخاوف من تدهور حرية الإعلام في تركيا.

قبل بداية الجلسة، تجمع أمام محكمة كاغليان العشرات من مؤيدي الصحيفة التي توجه انتقادات حادة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

محتجون يقفون أمام المحكمة حاملين نسخا من صحيفة 'جمهورييت'
محتجون يقفون أمام المحكمة حاملين نسخا من صحيفة 'جمهورييت'

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها العدالة لكل الصحافيين" و"لستم وحدكم، لسنا وحدنا" و"الحرية لكل الصحافيين".

وحمل بعضهم عدد صحيفة "جمهورييت" الاثنين وقد صدرت بعنوان "العدالة فورا" على صفحتها الأولى.

سيدة تحمل صورا لصحافيين من صحيفة 'جمهورييت' يحاكمون بتهم 'الإرهاب'
سيدة تحمل صورا لصحافيين من صحيفة 'جمهورييت' يحاكمون بتهم 'الإرهاب'

ويتهم صحافيو "جمهورييت" بأنهم ومن خلال كتاباتهم أيدوا ثلاث مجموعات تعدها أنقرة "إرهابية" وهي حزب العمال الكردستاني، ومنظمة حزب-جبهة تحرير الشعب اليسارية الراديكالية، وحركة الداعية فتح الله غولن.

وتنفي الصحيفة الاتهامات الموجهة إلى صحافييها وتصفها بأنها "عبثية" وتؤكد أن الهدف من المحاكمة هو إسكات إحدى آخر الصحف المستقلة في تركيا.

المصدر: وكالات

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