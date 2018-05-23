'الحجر لم ينج أيضا'.. معابد ومزارات دمرتها تركيا في عفرين

معابد مهدمة وتراث مفقود.. جانب آخر من آثار الهجوم التركي على شمال سورية تتكشف أبعاده يوما بعد يوم.

وكانت تركيا قد شنت عملية عسكرية في كانون الثاني/يناير سيطرت خلالها على مدينة عفرين ذات الأغلبية الكردية، بمساندة فصائل سورية.

وعبر مواقع التواصل، سلط عدد من الناشطين الأكراد في عفرين الضوء على الأضرار التي تعرضت لها المواقع التاريخية والأثرية في تلك المنطقة.

وقال المختص بالشأن الكردي فخري عبدو لـ"موقع الحرة" إنه جمع معلومات عن المواقع الأثرية التي هدمت في شمال سورية، بالتعاون مع ناشطين أكراد.

وأضاف عبدو أنه يتعذر تصوير المواقع والآثار المهدمة، بسبب منع القوات التركية وحلفائها من الفصائل السورية المعارضة دخول أي آلات تصوير إلى المنطقة، إلا أن معلوماتهم مبنية على شهود عيان.

وتضمنت قائمة المواقع المهدمة التي أعلن عنها الناشطون: معبد عين دارا، موقع براد الأثري، آثار منطقة خرابي رهزا، كنيسة علبسكي، آثار موقع النبي هوري/سيروس، مزارات دينية على امتداد عفرين، قبور وأضرحة لبعض الرموز الكردية.

وانتشرت عبر الشبكات الاجتماعية فيديوهات لتدمير بعض المزارات الكردية على يد الجماعات السورية المسلحة، مثل مزار "نوري ديرسمي" في مسجد "زيارة حنان" قرب قرية كفرجنة بعفرين.