الأمم المتحدة: الاعتقال التعسفي في مصر مشكلة مزمنة

حذرت الأمم المتحدة من "التصعيد الكبير" في الحملة الأمنية التي تقول إن السلطات المصرية تشنها ضد معارضيها، محذرة من أن الاعتقال التعسفي في البلاد تحول إلى "مشكلة مزمنة".

وحذر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء من "تجدد حملة التوقيفات والتحقيقات والاعتقالات بحق الناشطين والمدونين والصحافيين في مصر" خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الأممي رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف إن ذلك "يشير على ما يبدو إلى تصعيد كبير في الحملة الأمنية ضد حرية التعبير والتجمع في البلاد".

وأشارت المتحدثة إلى قائمة طويلة من المدونين والصحافيين والمحامين والنشطاء البارزين الذين اعتقلوا في الآونة الأخيرة بعد إصدار النائب العام المصري أمرا في شباط/فبراير بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي وضبط ما تبثه من أخبار أو معلومات "كاذبة".

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن السلطات لم تبرز مذكرة توقيف في كثير من الحالات التي سجلت مؤخرا. وقالت شمدساني "نحن قلقون للغاية من تحول اعتقالات كهذه إلى أمر مألوف بحيث تتبعها عادة أحكام قضائية قاسية في ما يتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير والتجمع".

وأضافت أن "الاعتقالات التعسفية أصبحت مشكلة مزمنة في مصر"، مؤكدة أن الحالات التي ذكرتها هي "القضايا البارزة" فقط "التي علمت بها الأمم المتحدة. وبالتأكيد هناك حالات أخرى عديدة".

ودعت كذلك إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين حاليا من قبل السلطات المصرية "بسبب ممارستهم الشرعية لحقوقهم".

وتنتقد مجموعات حقوقية منذ عدة سنوات حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لشنها حملة أمنية شملت الناشطين العلمانيين واليساريين، إلى جانب الإسلاميين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.