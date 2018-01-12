الأمم المتحدة تتهم إيران بخرق حظر الأسلحة على اليمن

قال تقرير للأمم المتحدة إن إيران انتهكت الحظر الدولي المفروض على إرسال أسلحة إلى اليمن، عبر تسهيلها حصول الحوثيين على طائرات مسيرة وصواريخ بالستية استهدفت السعودية.

وذكر التقرير، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، أن طهران لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل صواريخ من طراز "بركان 2" القصيرة المدى إلى الحوثيين.

وأضاف أن إيران لم تمنع أيضا وصول خزانات أكسدة سائلة ذاتية الدفع تعمل بالوقود الحيوي للصواريخ، وطائرات بدون طيار من نوع أبابيل (القاصف 1)، إلى تحالف الحوثيين مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وهذه النتائج التي أوردها تقرير الأمم المتحدة مشابهة لتلك التي توصل إليها الخبراء الأميركيون في نهاية عام 2017، واتهموا فيها إيران بتزويد الحوثيين بالصواريخ.

ونظمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي عرضا إعلاميا في قاعدة عسكرية في واشنطن الشهر الماضي لبث صور من بقايا صواريخ قالت إنها تحمل شعار شركة تصنيع أسلحة إيرانية، وإن الحوثيين أطلقوها باتجاه أحد المطارات السعودية.

وتنفي إيران باستمرار تقديم مساعدات عسكرية للحوثيين، لكنها تعترف بتقديم دعم سياسي لهم.