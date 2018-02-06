'وضع عصيب'.. دعوة لوقف فوري للقتال في سورية

دعت الأمم المتحدة الثلاثاء إلى وقف فوري للأعمال العدائية في جميع أنحاء سورية لمدة شهر على الأقل للسماح بإيصال المساعدات وإجلاء المرضى والمصابين.

ووصف بيان صادر عن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية وممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية، الوضع في البلاد بأنه "عصيب".

وحذر الفريق الدولي من العواقب "الوخيمة" المترتبة على تفاقم الأزمة الإنسانية في عدة أنحاء من البلاد.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء بمقتل 16 مدنيا على الأقل في غارات نفذتها مقاتلات النظام في مناطق الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وقتل 19 سوريا على الأقل بينهم تسعة أطفال جراء غارات وقصف للنظام السوري في محافظة إدلب منذ الأحد، وفقا للمرصد.

وكانت الغارات التي يتهم مواطنون ومراقبون النظام السوري وحليفته روسيا بتنفيذها، أصابت الأحد مدنيين بحالات اختناق بمدينة سراقب الواقعة في محافظة إدلب.

واتهمت الولايات المتحدة الاثنين روسيا بتأخير إصدار إعلان من مجلس الأمن الدولي يندد بـ "هجمات كيميائية" نفذت خلال الفترة الأخيرة في سورية، أوقعت عشرات الضحايا بينهم أطفال.