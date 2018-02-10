مفوض حقوق الإنسان: الغارات الروسية والسورية قد تشكل جرائم حرب

أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين السبت أن الغارات الجوية السورية والروسية في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في سورية قتلت 230 مدنيا خلال الأسبوع الماضي في أسوأ أعمال عنف قد تشكل أيضا "جرائم حرب".

وقال الحسين إن مكتبه تلقى تقارير بينها تغطيات مصورة حول احتمال استخدام "مواد سامة" في الرابع من هذا الشهر في بلدة سراقب بمحافظة إدلب.

وأضاف الحسين أنه "بعد سبع سنوات من الشلل في مجلس الأمن الدولي يصرخ الوضع لإحالته إلى محكمة الجنايات الدولية ولبذل جهد أكبر لتحقيق السلام في سورية".

مشروع قرار في مجلس الأمن

ويناقش مجلس الأمن الدولي مشروع قرار طرحته السويد والكويت يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سورية لأسباب إنسانية.

ويتوقع أن تبدأ المداولات بشأنه يوم الاثنين قبل عرضه للتصويت، حسبما أفاد به دبلوماسيون.

ويطالب مشروع القرار بإنهاء الحصار فورا خصوصا في الغوطة الشرقية حيث أدت حملة قصف تشنها القوات النظامية إلى مقتل أكثر من 240 مدنيا خلال خمسة أيام، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان مسؤولو الإغاثة التابعون للأمم المتحدة، قد دعوا إلى هدنة لمدة شهر للسماح بإيصال المساعدات إلى المرضى والمصابين، لكن مجلس الأمن فشل في تبني الاقتراح الذي اعتبرته روسيا أمرا "غير واقعي".