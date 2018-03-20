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الأمم المتحدة تطالب تركيا بإنهاء حالة الطوارئ

عناصر في الشرطة التركية مع معتقلين يشتبه في علاقتهم بفتح الله غولن- أرشيف

دعت الأمم المتحدة تركيا إلى إنهاء حالة الطوارئ، التي فرضت في أعقاب محاولة انقلاب عام 2016، قائلة إنها أدت الى وقوع انتهاكات "جسيمة" لحقوق الإنسان.

وفي تقرير صدر الثلاثاء، قالت الأمم المتحدة إن حالة الطوارئ مهدت السبيل أمام الاعتقالات التعسفية والفصل من الوظائف والتعديات على الحق في حرية التعبير وتشكيل جمعيات والتعذيب وسوء المعاملة.

وألقت تركيا باللوم في محاولة الانقلاب على أتباع رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، وشنت حملة ضخمة استهدفت مؤيديه وسواهم من المتهمين بالارتباط بجماعات إرهابية.

واعتقلت السلطات عشرات الآلاف من الأشخاص وأقالت 110 آلاف شخص من وظائفهم الحكومية.

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