يونيسف: بوكو حرام خطفت ألف طفل في نيجيريا

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الجمعة إن عناصر جماعة بوكو حرام خطفوا أكثر من ألف طفل في نيجيريا منذ عام 2013.

وقال محمد مالك فال أحد مسؤولي يونيسف في نيجيريا إن "هذه الهجمات المتكررة ضد أطفال، داخل مدارس، لا يمكن تصوّرها".

وتستهدف الجماعة المتطرفة المدارس باستمرار، ولا سيما تلك التي تتبع مناهج علمانية.

وقُتل 2295 مدرسا على الأقل ودمّرت أكثر من 1400 مدرسة على أيدي بوكو حرام، وفق اليونيسف.

ومنذ بداية هجوم بوكو حرام المسلح ضد الحكومة قبل ثمانية أعوام خطفت الجماعة آلاف النساء والرجال والفتيات، وسط سقوط 20 ألف قتيل ونزوح 2.6 مليون شخص.