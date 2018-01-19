يونيسف: 1.3 مليون طفل نازح في العراق

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الجمعة إن هناك نحو 1.3 مليون طفل نازح في العراق نتيجة الحرب ضد تنظيم داعش، وهو رقم يشكل نحو نصف إجمالي النازحين في البلاد البالغ عددهم 2.6 مليون نازح.

وقال ممثل المنظمة في العراق بيتر هوكينز إن نحو أربعة ملايين طفل عراقي يعانون من جراء الصراع الدائر في البلاد، ونقص الاستثمارات، وانتشار الفقر خلال السنوات الماضية.

يحتاج أكثر من 4 ملايين طفل في #العراق إلى مساعدات إنسانية



الأطفال هم أول من يعاني من #النزاع #أطفال_تحت_القصف @UNICEFiraq pic.twitter.com/f0gBneS6kI — UNICEF MENA (@UNICEFmena) January 18, 2018

وأشار هوكينز إلى أن يونيسف تعمل حاليا على توفير المساعدة القانونية للأطفال المحتجزين للاشتباه في انتمائهم لداعش.

المدير الإقليمي ليونيسف جيرت كابيليري قال من جهته إن أعمال العنف في العراق "لم تؤد إلى قتل وتشويه الأطفال وحسب، بل تسببت في تدمير المدارس والمستشفيات والمنازل والطرق، ومزقت النسيج الاجتماعي".

ووفقا للمنظمة الأممية فإن استمرار التوتر والهجمات في العراق تجعل من الصعب إعادة بناء حياة النازحين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية الشهر الماضي الانتصار على داعش.