السلطات الأميركية تتهم إسرائيلية بدعم داعش

وجهت السلطات الفدرالية الأميركية سلسلة من التهم ذات الصلة بالإرهاب إلى مواطنة إسرائيلية تقيم في ولاية وسكونسن.

وقالت السلطات إن وهيبة عيسى ديس البالغة 45 عاما، مثلت أمام محكمة الأربعاء حيث اتهمت باختراق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تجنيد أفراد لصالح داعش و"تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية".

وحسب لائحة الاتهام، استخدمت المشتبه فيها وهي من مواليد القدس، حسابات عدة على شبكات التواصل للترويج لداعش وتسهيل تجنيد مقاتلين، وقدمت إرشادات "لطريقة تحضير متفجرات وأسلحة بيولوجية وسترات متفجرة".

ويشتبه أيضا في أن ديس شرحت لشخص هو على ما يبدو أحد مخبري الشرطة، طريقة صنع مادة الريسين الشديدة السمية، وفي أنها "اقترحت على الشخص ذاته صب الريسين في خزانات ماء".

وتشتبه السلطات في أن المرأة اقترحت أهدافا لاعتداءات محتملة بالقنابل ومنها احتفالات في الشوارع ومناسبات أخرى، وأنها أعربت عن رغبتها في السفر إلى الخارج دعما لداعش.

وانطلقت التحقيقات على ما يبدو في كانون الأول/يناير الماضي عندما أبلغت شركة فيسبوك مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) "بوجود مستخدم في وسكونسن يعمل على نشر إرشادات حول صنع سترات متفجرة دعما لداعش".

وتوصل المكتب إلى أن ديس تقف خلف ما ينشر وأنها كانت "منخرطة في جلسات سؤال وجواب مفصلة حول المواد المستخدمة في تصنيع قنابل".

تجدر الإشارة إلى أن ديس قدمت إلى الولايات المتحدة عام 1992 بعد زواجها من مواطن أميركي. وحسب وثائق المحكمة فإن الزواج انتهى بطلاق في عام 2003 وأنها اليوم مقيمة شرعية في البلاد وتعتقد السلطات أنها لا تعمل خارج المنزل ولديها اثنان من الأبناء.