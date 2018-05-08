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لبنان

واشنطن للبنانيين: نتطلع لالتزامكم بسياسة النأي بالنفس

جانب من مدينة بيروت

حثت الولايات المتحدة جميع الأطراف اللبنانية على الحفاظ على سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية في وقت تتطلع البلاد لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد.

وقالت السفارة الأميركية في بيروت في بيان الثلاثاء "نحث جميع الأطراف على احترام التزامات لبنان الدولية، بما في ذلك تلك الواردة في قراري مجلس الأمن 1559 و1701".

وتابعت "نأمل أن تستمر الحكومة اللبنانية المقبلة بالسير على طريق بناء لبنان مستقر وآمن، ملتزم بالسلام ومستجيب لاحتياجات الشعب اللبناني".

ويتعلق القراران المذكوران بانسحاب كل القوى الأجنبية من لبنان ونزع سلاح الميليشيات، بما في ذلك حزب الله.

وحصلت الأحزاب المتحالفة مع حزب الله على أكثر من نصف المقاعد في الانتخابات.

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