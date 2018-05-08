واشنطن للبنانيين: نتطلع لالتزامكم بسياسة النأي بالنفس

حثت الولايات المتحدة جميع الأطراف اللبنانية على الحفاظ على سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية في وقت تتطلع البلاد لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد.

وقالت السفارة الأميركية في بيروت في بيان الثلاثاء "نحث جميع الأطراف على احترام التزامات لبنان الدولية، بما في ذلك تلك الواردة في قراري مجلس الأمن 1559 و1701".

وتابعت "نأمل أن تستمر الحكومة اللبنانية المقبلة بالسير على طريق بناء لبنان مستقر وآمن، ملتزم بالسلام ومستجيب لاحتياجات الشعب اللبناني".

ونأمل أن تستمر الحكومة اللبنانية المقبلة بالسير على طريق بناء #لبنان مستقر وآمن، ملتزم بالسلام ومستجيب لاحتياجات الشعب اللبناني. — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) May 8, 2018

ويتعلق القراران المذكوران بانسحاب كل القوى الأجنبية من لبنان ونزع سلاح الميليشيات، بما في ذلك حزب الله.

وحصلت الأحزاب المتحالفة مع حزب الله على أكثر من نصف المقاعد في الانتخابات.