تفاهم أمني أميركي-باكستاني

أعلنت إسلام آباد الخميس أنها وواشنطن قررتا التحرك ضد جميع الجماعات المسلحة التي تستهدف باكستان وأفغانستان المجاورة.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن التفاهم جرى التوصل إليه خلال اجتماع بين الوزير خواجة آصف وأليس ويلز، القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي التي تجري زيارة لباكستان.

وجاءت زيارة ويلز بعد أيام على زيارة غير معلنة قام بها رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي إلى الولايات المتحدة، وصفت في وقت لاحق بأنها خاصة وعقد خلالها اجتماعات مع عدد من المسؤولين الأميركيين بهدف تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وفق وكالة أسوشييتد برس.

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الأميركيين اتهموا باكستان لفترة طويلة باحتضان جماعات مسلحة تشن هجمات في أفغانستان، لكن إسلام آباد تنفي ذلك وتقول إنها تستهدف هؤلاء من دون تمييز.