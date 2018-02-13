تيلرسون: داعش لا يزال يشكل خطرا رغم تهاويه

جدد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في ختام اجتماع للتحالف الدولي في الكويت الثلاثاء عزم الولايات المتحدة القضاء على داعش نهائيا، وقال إن خلافة التنظيم المزعومة في سورية والعراق تتهاوى، لكنه لم ينته بعد.

وصرح تيلرسون في مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي صباح الخالد الصباح في أعقاب اجتماع في الكويت للتحالف الدولي ضد داعش، بأن دحر التنظيم يتطلب الإبقاء على التحالف الدولي.

وتابع الوزير أن التنظيم "لا يزال يشكل خطرا رغم تهاوي خلافته"، وقال إن "المبادئ التي حددها التحالف اليوم تجدد دورنا هناك وإصرارنا على الاستمرار في جهودنا إلى حين هزيمته بشكل نهائي ودائم".

وحذر تيلرسون من أن الهجوم التركي على عفرين في شمال سورية ضد قوات كردية متحالفة مع واشنطن أدى إلى "حرف مسار" معركة التحالف ضد داعش في شرق سورية بعدما انتقلت قوات من هناك باتجاه عفرين.

وأوضح أنه سيبحث مع المسؤولين الأتراك عندما يزور أنقرة في إطار جولته الشرق أوسطية، الاستمرار في المعركة ضد داعش والتركيز على توحيد الجهود ضده.

تحديث (9:53 ت.غ)

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الثلاثاء إن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا على المنطقة، رغم تحرير الأراضي العراقية من سيطرة التنظيم العام الماضي.

وأضاف تيلرسون خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد داعش يعقد في الكويت، أن "انتهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد التنظيم، لا يعني أن التحالف الدولي ألحق به هزيمة دائمة".

ودعا إلى استمرار جهود التحالف لضمان عدم عودة داعش إلى العراق وسورية، وأكد أن واشنطن قررت تقديم مساعدات إضافية قيمتها 200 مليون دولار لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة في سورية.

وشدد الوزير الأميركي على ضرورة تأمين المناطق المحررة لضمان عودة آمنة للنازحين واستمرار الجهود المركزة لدحر داعش وحماية المدنيين.

ويعقد وزراء خارجية بلدان التحالف الدولي ضد داعش اجتماعا في الكويت لمناقشة آخر تطورات الحرب ضد تنظيم داعش في العراق وسورية، وبحث سبل مكافحة الإرهاب في العالم.