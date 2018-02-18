وساطة أميركية لفض النزاع بين إسرائيل ولبنان

اجتمع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد مع وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينتز الأحد في مسعى لحل نزاع حول حقول النفط والغاز مع لبنان.

وقال بيان صادر عن مكتب شتاينتز إن الوزير الإسرائيلي أبلغ ساترفيلد أن "الحل الدبلوماسي هو المحبذ لدى الجانبين"، واتفق الطرفان على اللقاء مرة أخرى الأسبوع المقبل.

ووقع لبنان في التاسع من شباط/فبراير الماضي عقدا مع تحالف شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في منطقتين يقول لبنان إنهما تقعان في مياهه الإقليمية.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان صرح في وقت سابق أن إحدى المنطقتين ملك لإسرائيل.