ضحايا جراء تصادم قطارين جنوب الولايات المتحدة

قضى شخصان وأصيب 70 شخصا على الأقل جراء حادث تصادم بين قطارين في ولاية ساوث كارولاينا جنوب شرق الولايات المتحدة، فجر الأحد.

وقالت الشرطة إن قطارا تابعا لشركة Amtrak كان متوجها من نيويورك إلى ميامي وعلى متنه 147 شخصا اصطدم بقطار شحن تابع لشركة CSX ثم خرج عن سكته في بلدة كايس بالقرب من مدينة كولومبيا، عاصمة الولاية عند الساعة 02:30 الأحد (7:30 بتوقيت غرينتش).

وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراج جميع الركاب من قطار المسافرين.

We're getting new images from the train crash in Lexington County.

Source: @LPinderTV pic.twitter.com/znvyh1ZGqQ — Michal Higdon (@MichalHigdon) February 4, 2018

وتحدثت الشرطة عن تسرب نحو 20 ألف لتر من المحروقات بسبب الحادث، لكنها أكدت أن لا خطر على العامة في الوقت الراهن.

ولم تحدد السلطات بعد أسباب الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام فقط من حادث قطار كان يسافر فيه أعضاء جمهوريون في الكونغرس بينهم رئيس مجلس النواب بول راين.