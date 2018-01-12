الجيش الأميركي يؤكد استمرار الاتصالات مع باكستان

قال الجيش الأميركي الجمعة إنه على "اتصال مستمر" مع الجيش الباكستاني، مؤكدا وجود محادثات بين الحين والآخر بين قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل وقائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا.

وأشار المتحدث باسم القيادة المركزية الوسطى الأميركية الكولونيل جون توماس إلى أن الولايات المتحدة "تقدر الفهم المشترك للمصالح وبواعث القلق التي ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار، وربما تؤدي إلى مسار إيجابي".

ورفضت وزارة الدفاع الأميركية التعليق على تقارير تحدثت عن قرار باكستاني بوقف تبادل المعلومات.

وكانت الإدارة الأميركية قد قررت تجميد مساعدات مقدمة إلى باكستان قدرها البعض بـ1.9 مليار دولار، واتهمها ترامب بتقديم ملاذات آمنة للإرهابيين الذين تتعقبهم واشنطن في أفغانستان.

وقال قائد الجيش الباكستاني الجمعة إن بلاده "شعرت بالغدر" جراء اتهام الولايات المتحدة لها بأنها لا تفعل ما يكفي للتصدي للإرهاب.