السلطات الأميركية تعتقل سعوديا يقيم في أوكلاهوما

قالت وزارة العدل الأميركية إن مكتب التحقيقات الفدرالي ألقى القبض على مواطن سعودي بعد ثبوت التحاقه بمعسكر تدريب تابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان عام 2000.

وذكرت الوزارة في بيان أن المحققين عثروا على 15 بصمة للمتهم على طلب للالتحاق بمعسكر تدريب يعرف باسم الفاروق، وهو المعسكر ذاته الذي تدرب فيه العديد من منفذي اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية.

وأضافت أن هيئة محلفين كبرى وجهت اتهامات بالكذب ضد السعودي نايف عبد العزيز الفلاج (34 عاما) فيما قدمه من بيانات للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة بعد إخفائه معلومات عن انضمامه إلى المعسكر.

وتشير الوثائق القضائية إلى أن الرجل الذي يعيش في منطقة ويذرفورد بولاية أوكلاهوما حصل على رخصة طيار خاصة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، لكنها سحبت منه العام الماضي لأن السلطات الاتحادية اعتبرته خطرا لأسباب تتعلق بخطف الطائرات أو الإرهاب.

وقالت وزارة العدل إن أول مرة يدخل فيها الفلاج الولايات المتحدة كانت في أواخر عام 2011 بتأشيرة لغير المهاجرين بناء على وضع زوجته كطالبة أجنبية.

وأضافت أنه كذب لدى الإجابة على عدة أسئلة تتعلق بطلب استخراج تأشيرة سفر للولايات المتحدة، ومن بينها سؤال عما إذا كان قد سبق له دعم أي تنظيم إرهابي.

وذكر بيان الوزارة أن المتهم السعودي الذي اعتقل في الخامس من شباط/فبراير الجاري يواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في تهمة الاحتيال فيما يتعلق بطلب التأشيرة، والسجن لثماني سنوات لاتهامه بالكذب بشأن تورطه في الإرهاب العالمي.

جدير بالذكر أن معظم منفذي الهجمات الإرهابية 11 أيلول/سبتمبر 2001، كانوا من السعودية، وأن عددا منهم تدرب على الطيران في ولاية فلوريدا الأميركية.