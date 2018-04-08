قانون جاستا.. أميركيون يجددون مساعيهم لمقاضاة السعودية

أفادت وسائل إعلام محلية أميركية بأن عددا من أسر ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 سيعلنون الاثنين خطواتهم المقبلة فيما يتعلق بدعاواهم القضائية ضد السعودية.

وتتهم بعض عائلات الضحايا السلطات السعودية بلعب دور في تلك الهجمات الإرهابية، على اعتبار أن 15 شخصا من أصل 19 نفذوا الهجمات كانوا سعوديين. وتنفي الرياض أي صلة لها بتلك الاعتداءات.

ومن المقرر أن تكشف العائلات عن الإجراءات المقبلة في اجتماع يجري الاثنين مع السيناتور الديموقراطي ريتشارد بلومنتال خارج مبنى المحكمة الفيدرالية في هارتفورد، عاصمة ولاية كونيتيكت.

وكان الكونغرس قد أقر في أيلول/ سبتمبر 2016 قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف اختصارا بـ"جاستا"، والذي يسمح بمقاضاة دول أجنبية متهمة بدعم الإرهاب.

ورغم أن القانون لا يلمح أو يشير إلى السعودية أو هجمات 11 سبتمبر، إلا أن المملكة الخليجية ستكون المتضرر الرئيسي منه، لا سيما وأن الحصانة السيادية كانت أحد أهم وسائل دفاع حكومة الرياض في مواجهة اتهامات أسر الضحايا وشركات التأمين.

وتنظر المحاكم الفدرالية الأميركية في سبع قضايا على الأقل، تتعلق باتهامات للحكومة السعودية بـ"تقديم دعم وتمويل" لتنفيذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.