مكغيرك للحرة: لن نترك لإيران أي فراغ في سورية

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش بريت مكغيرك إن الولايات المتحدة لن تترك أي فراغ في سورية يمكن أن تملأه إيران مستقبلا.

وأكد مكغيرك في تصريح خاص لـ"قناة الحرة" "دمرنا نحو 98 في المئة مما كان يسمى خلافة داعش لكننا لن نرتاح إلى حين القضاء عليها بمئة في المئة".

وأضاف مكغيرك أن "قوات سورية الديموقراطية بالتعاون مع التحالف الدولي أطلقت الثلاثاء المرحلة الأخيرة من الحرب ضد داعش للسيطرة على ثلاثة في المئة مما تبقى من الأراضي التي يتواجدون فيها على الحدود بين سورية والعراق".

وتابع المبعوث الأميركي أن أغلب قيادات داعش ومقاتليه الأجانب يتحصنون في تلك المنطقة.

وقال إن "المعركة ستكون صعبة وطويلة"، لكنه أكد أن مقاتلي داعش لا يملكون أي مكان آخر ينسحبون إليه، رافضا تحديد أي إطار زمني يمكن اعتماده لانتهاء العملية الأخيرة ضد التنظيم الإرهابي.

وجدد تأكيد الالتزام بنجاح قوات سورية الديموقراطية وشركاء التحالف على الأرض ودعم الأخير لهم إلى حين دحر داعش كليا.

وأعلنت قوات سورية الديموقراطية (قسد) الثلاثاء بدء معركة جديدة أطلق عليها اسم "عاصفة الجزيرة" للسيطرة على ما تبقى من جيوب داعش في دير الزور شرقي سورية.

من جهة أخرى، أشار مكورك إلى أن "الولايات المتحدة وحلفاءها ومن بينهم فرنسا تحتفظ بقوات عسكرية فعالة صغيرة على الأرض في سورية، ولا تخطط لإنشاء قواعد عسكرية." وقال "نحن في سورية لمحاربة داعش".