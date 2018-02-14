تيلرسون يجتمع بوفد سوري معارض في الأردن

عقد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الأربعاء اجتماعا مغلقا في الأردن مع وفد من هيئة التفاوض السورية المعارضة برئاسة نصر الحريري.

وضم وفد المعارضة رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية حسن عبد العظيم وعبد الإله فهد وعباب خليل وفدوى العجيلي، وهم من تحالف قوى المعارضة.

وشدد تيلرسون في مباحثات أجراها في مصر والكويت في اليومين الماضيين على أهمية إنهاء الصراع في سورية، وقال إن الولايات المتحدة تدعم مفاوضات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة.

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وقبل وصول تيلرسون التقى المسؤولان في الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد وريتش اوتزن أعضاء الوفد السوري، وتحدثا معهم حول مؤتمر الحوار السوري الذي عقد في منتجع سوتشي الروسي الشهر الماضي، وأبلغوهم أن "تيلرسون رحب بأفكارهم حول سير الأمور".

وكانت روسيا قد استضافت في 30 كانون الثاني/يناير الماضي مؤتمرا للحوار حول سورية، اتفق فيه المشاركون على تشكيل لجنة تقوم بإعادة صياغة دستور لسورية ما بعد الحرب.

وشهد المؤتمر مشاركة مئات السوريين غالبيتهم من الموالين للحكومة مقابل عدد أقل من المعارضين، وغاب عنه ممثلو هيئة التفاوض السورية المعارضة، بالإضافة إلى الأحزاب الكردية التي قاطعت المؤتمر احتجاجا على الهجوم التركي في عفرين.