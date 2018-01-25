حقائق عن المهاجرين السود إلى أميركا

استقبلت الولايات المتحدة منذ قرون مهاجرين من مختلف القارات والأعراق، نسبة كبيرة من هؤلاء من السود نظرا لتجارة الرق العابرة للأطلسي التي بدأت في القرن الـ16. لكن "الهجرة السوداء الطوعية" مثل ما سماها معهد بيو للأبحاث، تعد تطورا جديدا في البلاد تقدم بوتيرة سريعة خلال العقدين الماضيين.

- حسب تحليل أجراه المعهد لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، فإن معدل المهاجرين السود ارتفع خمس مرات منذ عام 1980. وفي 2016 بلغ عدد المهاجرين السود 4.2 ملايين مقارنة بـ816 ألفا في 1980. وسجلت نسبة المهاجرين السود منذ عام 2000 ارتفاعا بنسبة 71 في المئة.

- وصول مهاجرين من القارة الإفريقية، ساهم بشكل رئيسي في ارتفاع السكان السود في البلاد. وحسب بيو فإن نسبة المهاجرين السود الأفارقة ما بين 2000 و2013، ارتفعت بأكثر من الضعف من 574 ألفا إلى 1.6 مليون مهاجر.

- يشكل الأفارقة الآن ما يصل إلى 39 في المئة من مجموع السود الذين ولدوا في الخارج، بزيادة 24 في المئة عن عام 2000. ويتصدر المهاجرون السود المتحدرون من الكاريبي بنسبة 49 في المئة، السكان السود الذين ولدوا خارج الأراضي الأميركية.

- مقارنة بمجموعات المهاجرين الآخرين في البلاد، يشير بيو إلى أن المهاجرين السود يرجح أن يحصلوا على الجنسية الأميركية، أو أن تكون لغتهم الإنكليزية جيدة أكثر من غيرهم. فست من بين كل 10 مهاجرين سود، أي 58 في المئة، يحملون الجنسية الأميركية، مقارنة بـ49 في المئة من مجموع المهاجرين. وبما أن الكثير من المهاجرين السود يتحدرون من بلدان تتحدث الإنكليزية، فإن 74 في المئة منهم يجيدون اللغة مقارنة بـ51 في المئة في صفوف غيرهم من المهاجرين، وفق بيو.

- هذه الفئة من المهاجرين تضم من يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، وبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين من السود في 2016، 619 ألفا حسب تقديرات معهد بيو.

- بالنسبة للمستوى الدراسي، فإن 28 في المئة من المهاجرين السود يحصلون على شهادات عليا مقارنة بـ31 في المئة من مجموع سكان الولايات المتحدة. لكن المهاجرين السود من أصول إفريقية يرجح حصولهم على شهادات عليا أكثر من مجموع الأميركيين. وتتباين النسبة بين هؤلاء، فعلى سبيل المثال 59 في المئة من المهاجرين النيجيريين لديهم إجازة أو شهادة جامعية أعلى درجة مقارنة بـ10 في المئة فقط في صفوف المهاجرين الصوماليين.

- في 2016، ثمانية في المئة من السود كانوا أميركيين من الجيل الثاني، أي أنهم ولدوا في الولايات المتحدة لأبوين أو أحدهما من مواليد بلد أجنبي. ويشكل المهاجرون السود وأبناؤهم حوالي خمس، أي 18 في المئة، من مجموع السكان السود في البلاد.