هل بدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار سنويا.

لكن الصين سرعان ما ردت بفرض "رسوم مساوية وبالقوة نفسها"، ما يشير إلى بداية حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

قبل رد الصين السريع كان ترامب قد حذر بكين من اتخاذ أي إجراءات انتقامية على قراره قائلا "إن الولايات المتحدة ستستهدف واردات صينية بقيمة 100 مليار دولار إذا ردت الصين.. سنسعى لرسوم إضافية مثل فرض رسوم جديدة على السلع الأميركية، أو المنتجات الزراعية، أو إقامة حواجز غير جمركية أو اتخاذ إجراءات عقابية بحق المصدرين الأميركيين أو الشركات الأميركية العاملة في الصين".

ما سبب الرسوم؟

يشتكي المسؤولون الأميركيون من سياسة الصين الصناعية وفتح الأسواق وفجوة بقيمة 375 مليار دولار في التجارة بين البلدين لصالح العملاق الآسيوي.

ويقول أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور عبد الرحيم البحطيطي لـ"موقع الحرة" إن قرار فرض رسوم جمركية على واردات صينية سيحد بالفعل من تدفق السلع الصينية لأميركا وسيؤثر على بعض الصناعات الصينية وسيخفف العجز التجاري بين البلدين، لكنه ليس في صالح الولايات المتحدة على المستوى البعيد.

ويوضح البحطيطي: "القرار في صالح الولايات المتحدة اقتصاديا. ولكن على المستوى السياسي يضرها لأنه ضد سياساتها الاقتصادية القائمة على الرأسمالية والحرية والعولمة الاقتصادية".

وفي معرض تبرير قراره بشأن فرض الرسوم الجمركية الكبيرة أثناء إعلانها الجمعة قال ترامب "لا يمكن للولايات المتحدة السماح بعد الآن بخسارتنا التكنولوجيا والملكية الفكرية من خلال ممارسات اقتصادية غير منصفة"، مشيرا إلى أن هذه الرسوم ضرورية لمنع المزيد من النقل غير المنصف للتكنولوجيا والملكية الفكرية للصين، وأنها "ستحمي الوظائف الأميركية".