ترامب يتوعد منفذي الهجوم الكيميائي في دوما

قال الرئيس دونالد ترامب إن المسؤولين عن الهجوم الكيميائي في دوما بالغوطة الشرقية وسقط ضحيته العشرات سيدفعون "ثمنا باهظا".

وحمل ترامب في تغريدة صباح الأحد الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين وروسيا وإيران" مسؤولية الفظاعة في المنطقة القريبة من دمشق لدعمهم بشار الأسد.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

وأضاف أن العديد من القتلى بينهم نساء وأطفال سقطوا نتيجة هجوم كيميائي "طائش" في سورية.

وطالب ترامب بفتح المنطقة التي حصل فيها الهجوم على الفور للسماح بدخول المساعدات الطبية والمحققين.

ويأتي هذا فيما قال أحد كبار مستشاري الأمن الوطني في البيت الأبيض، إن واشنطن "تبقي كل الخيارات مفتوحة" بشأن الرد على الهجوم الكيميائي في دوما.

ولم يستبعد مستشار البيت الأبيض للأمن ومكافحة الإرهاب توماس بوسرت في مقابلة على قناة "ABC"، أن تشن الولايات المتحدة هجوما صاروخيا ردا على هجوم دوما.