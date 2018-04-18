ترامب: مدير الـCIA التقى زعيم كوريا الشمالية

التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) المرشح لتولي وزارة الخارجية مايك بومبيو مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون للإعداد للقمة المرتقبة مع الرئيس دونالد ترامب.

وقال ترامب في تغريدة صباح الأربعاء إن "اللقاء جرى الأسبوع الماضي وتم بسلاسة كبيرة، وإن العمل جار حاليا على ترتيب جدول أعمال اللقاء مع كيم".

وأضاف أن "نزع سلاح بيونغ يانغ النووي سيكون مفيدا للعالم كله ولكوريا الشمالية نفسها".

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

وكانت الزيارة سرية الطابع، وهي الأولى بين مسؤول أميركي رفيع وزعيم كوري شمالي منذ 18 عاما.

وجرى الاجتماع بين الطرفين في بيونغ يانغ، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست مساء الثلاثاء عن مسؤولين في الإدارة الأميركية.

ووفقا للصحيفة، فإن محادثات بومبيو عززت اعتقاد الرئيس ترامب بإمكانية إجراء مفاوضات بناءة مع بيونغ يانغ حول برامجها النووية والصاروخية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال الثلاثاء إن محادثات "على أعلى مستوى" جرت مع كيم، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ومن المرجح أن تعقد القمة الأميركية-الكورية الشمالية نهاية أيار/مايو أو مطلع حزيران/يونيو.