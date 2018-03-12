مبادرة للحد من جرائم إطلاق النار في المدارس

اقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب تزويد بعض موظفي المدارس بتدريب "مكثف" على استخدام الأسلحة النارية، لمنع عمليات القتل المشابهة لتلك التي أودت بـ17 شخصا بفلوريدا الشهر الماضي.

وأعلن مسؤولون حكوميون أن الإدارة ستقدم المساعدة للولايات الراغبة بتدريب معلمين أو موظفي المدارس على استخدام أسلحة.

وقالت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس إن فكرة إدخال أسلحة إلى المدارس للتعامل مع قتلة محتملين، هي "جزء من خطة براغماتية لتحسين السلامة بشكل كبير في المدارس".

وأضافت ديفوس التي سترأس لجنة اتحادية حول السلامة المدرسية تضم معلمين وخبراء "نحن عازمون على العمل بسرعة، لأن لا وقت نضيعه".

وكان الرئيس ترامب قد تعهد في وقت سابق باتخاذ اجراءات "قوية" من أجل التحقق من السوابق الإجرامية والصحة العقلية للراغبين في شراء أسلحة.

وتتكرر عمليات اطلاق النار داخل مدارس أميركية، حيث حصلت 18 عملية إطلاق نار منذ بداية هذا العام من بينها الجريمة الأخيرة في فلوريدا.