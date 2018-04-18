فيديو.. لحظات رعب في رحلة لساوث ويست

أظهرت لقطات فيديو التقطها أحد المسافرين لحظات الرعب التي عاشها نحو 148 مسافرا على متن رحلة لشركة طيران ساوث وست الأميركية التي هبطت اضطراريا بعد انفجار أحد محركاتها.

وتسبب الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء في مقتل امرأة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن انفجارا في أحد محركات طائرة البوينغ تسبب بتحطم زجاج نافذة بالقرب من مقعد الضحية، فأدى الاختلال في ضغط الطائرة إلى خروج جزء من جسدها خارج الطائرة، قبل أن يتمكن ركاب آخرون من جذبها إلى الداخل.

#FilmStruck4

Jrue Holiday

Dame

Kenley Jansen

Damian Lillard

Pels#InsteadOfSpreadingHate

Mookie Betts

Rajon Rondo

Fleuryhttps://t.co/aKSBb9EZzI — Dragoman (@Dragoman2018) April 18, 2018

وقالت الهيئة الوطنية لسلامة النقل إن هذه على الأرجح أول حالة يتوفى فيها راكب في حادث تتعرض له طائرة تجارية أميركية منذ عام 2009.

ووفقا لمسؤولين أميركيين، فإن الطائرة هبطت اضطراريا في مطار فيلادلفيا الدولي بولاية بنسلفانيا أثناء توجهها من نيويورك إلى دالاس في تكساس.

وأظهرت لقطات تلفزيونية انفصال معظم أجزاء الغلاف الخارجي حول المحرك الأيسر للطائرة.