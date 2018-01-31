واشنطن تدرج إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب

وضعت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية ضمن قائمة العقوبات الأميركية المتعلقة بالإرهابيين العالميين.

وأعلنت أيضا إدراج كل من حركة "الصابرين" الفلسطينية، وحركتي "سواعد مصر" (حسم) و"لواء الثورة" المصريتين على القائمة.

وقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون في البيان إن هذه العقوبات شملت قادة ومجموعات إرهابية من بينها اثنتان تدعمهما إيران.

وأضاف أن الجهات التي فرضت عليها العقوبات تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وتقوض عملية السلام مع إسرائيل وتهاجم حلفاء الولايات المتحدة مصر وإسرائيل.

وشدد تيلرسون أن إدراج هؤلاء على قائمة الإرهاب يعد خطوة مهمة ستؤدي إلى حرمانهم من الموارد التي يحتاجون إليها لتخطيط وتنفيذ أنشطتهم الإرهابية.

وتضم القائمة الأميركية المذكورة أشخاصا ارتكبوا أو قد يرتكبون أعمالا إرهابية تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي الأميركي أو سياسة أميركا الخارجية أو اقتصادها.

ويتم بموجب العقوبات تجميد كل الممتلكات والأصول العائدة إلى الأشخاص والكيانات، الموجودة في مناطق خاضعة للولايات المتحدة، ويمنع إجراء تعاملات مالية معهم.