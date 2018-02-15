ماتيس يدعو أنقرة للتركيز على قتال داعش

دعا وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس تركيا إلى تجديد التركيز على محاربة داعش في سورية ومنع أي محاولة من جانب التنظيم لإعادة بناء نفسه في هذا البلد.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان الخميس إن دعوة ماتيس جاءت خلال اجتماع عقده مع نظيره التركي نور الدين جانيكلي على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل الأربعاء.

وأضاف البيان أن ماتيس أكد أن المحادثات مع تركيا تجري بشكل شفاف وتهدف إلى التوصل إلى حل في سورية من خلال عملية ترعاها الأمم المتحدة.

من جهته قال الوزير التركي في تصريحات لصحافيين في بروكسل الخميس إنه أبلغ ماتيس بضرورة استبعاد وحدات حماية الشعب الكردية من تحالف قوات سورية الديموقراطية الذي تدعمه واشنطن في المعركة ضد تنظيم داعش.

وشهدت العلاقة بين واشنطن وأنقرة توترا في الآونة الأخيرة بعد شن تركيا عملية عسكرية واسعة في منطقة عفرين شمالي سورية، ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وتقول واشنطن إن الهجوم التركي أدى إلى "حرف مسار" معركة التحالف الدولي ضد داعش في شرق سورية.