أقسم على القرآن.. مسلم وزيرا للتعليم في ولاية أميركية

الأميركي من أصل باكستاني عاطف قرني أصبح أول مسلم يتولى أعلى منصب في إدارة التعليم في ولاية فرجينيا.

قرني الذي سبق أن خدم في قوات مشاة البحرية (مارينز) أدى الأحد قسم تولي منصب وزير التعليم بالولاية على مصحف بحضور حاكمها رالف نورذم في مدينة ريتشموند عاصمة فرجينيا ومقر حكومتها.

ويظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي زوجة قرني تمسك بالمصحف الذي أدى عليه زوجها، الذي عمل مدرسا لـ10 أعوام في إعدادية بيفيل بمقاطعة برينس ويليام، القسم.

Historic day In Virginia as Atif Qarni was sworn in on his family holy Quran to become the next secretary of education. pic.twitter.com/q8J0FYzQ89 — Dr. Hasna Alghamdi (@hassnh217) January 15, 2018

وردد قرني كلمات القسم التي تعهد قيها باحترام الدستور الأميركي ودستور فرجينيا وأداء مهامه بأمانة، وختم القسم قائلا "فليكن الله في عوني".

ورحب مغردون بوصول هذا المهاجر الذي قدم إلى الولايات المتحدة من كراتشي الباكستانية عندما كان في الـ10 من عمره إلى المنصب.

وكانت جامعة جورج ميسون التي درس فيها قرني قد هنأته بمنصبه الجديد.

وقال نورذم الشهر الماضي "من المهم أن يكون لدينا وزير تعليم يفهم المناهج التعليمية من الروضة إلى الثانوية ولديه رؤية حول مستقبل التعليم الأساسي وسبل تطويره".

قرني، الرقيب السابق في قوات الاحتياط التابعة للمارينز، خدم في العراق في 2003، فيما حصل على إجازة في العلوم الاجتماعية من جامعة جورج واشنطن وعلى ماجيستير في التاريخ ورخصة للتدريس من جامعة جورج ميسون.

يذكر أن طموحات قرني السياسية ليست حديثة، فقد سعى لشغل مقعد في مجلس نواب فرجينيا في 2013 لكنه خسر أمام منافسه الجمهوري حينها روبرت مارشال والذي خسر بدوره في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وفي 2015، ترشح قرني لانتخابات مجلس الشيوخ، لكنه خسر في الانتخابات التمهيدية لحزبه أمام جيريمي ماكبايك.