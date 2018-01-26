غرق 30 مهاجرا أفريقيا قبالة سواحل اليمن

قالت الأمم المتحدة الجمعة إن 30 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم هذا الأسبوع إثر انقلاب المركب الذي كان يقلهم قبالة مدينة عدن جنوبي اليمن.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حسابها على تويتر أن المركب كان يقل 152 صوماليا وأثيوبيا عندما غادر الساحل اليمني الثلاثاء الماضي في طريقه إلى جيبوتي.

وأضافت أن تقارير غير مؤكدة تفيد بتعرض المركب لإطلاق نار.​

Breaking: IOM and UNHCR are outraged and saddened at the drownings of at least 30 #refugeesand#migrants off the coast of Aden, Yemen earlier this week.



Full release: https://t.co/LswhpBIyZa pic.twitter.com/fxVxzrUa5U — IOM - UN Migration (@UNmigration) January 26, 2018

وأعلنت منظمة الهجرة في بيان أنها تعمل مع المنظمات الإنسانية الأخرى للحصول على معلومات إضافية من خفر السواحل في اليمن، مشيرة إلى أن فرقا تابعة لها قدمت إسعافات أولية للناجين.

وعلى الرغم من النزاع العسكري والأزمة الإنسانية في اليمن، تقول منظمة الهجرة الدولية إن 87 ألف مهاجر من دول إفريقية توجهوا في مراكب غير شرعية إلى اليمن في 2017 يأمل معظمهم إيجاد عمل في دول الخليج المجاورة.