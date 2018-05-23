تحالف اليمن: أوقفنا تهديدا للحوثيين في البحر الأحمر

قالت القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن الأربعاء، إنها دمرت زورقين للحوثيين في البحر الأحمر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الزورقين كانا يهددان إحدى ناقلات النفط التجارية في المياه الدولية، مشيرة إلى أن زورقين آخرين "تمكنا من الفرار“.‎

ولم تكشف الوكالة عما إذا كانت الناقلة قد تعرضت إلى أضرار.

ويقدم التحالف منذ 26 آذار/مارس 2015 دعما لوجستيا وعسكريا للرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين.

وأدى النزاع اليمني إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة نحو 53 ألفا آخرين على الأقل في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.