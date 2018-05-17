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حريات وحقوق إنسان

العفو الدولية: آلاف اليمنيين يفرون من الحديدة

الحديدة على خريطة غوغل

قالت منظمة العفو الدولية الخميس إن احتدام القتال في محافظة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون غرب اليمن تسبب في نزوح عشرات آلاف المدنيين باتجاه مدينة عدن الجنوبية.

وحذرت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان من أن "الأسوأ لم يحصل بعد" وبخاصة إذا ما وصلت المعارك إلى ميناء الحديدة على البحر الاحمر.

وقالت المنظمة إن الأمم المتحدة تقدر أعداد النازحين بطول الساحل الغربي لليمن في الشهور الأخيرة بنحو 100 ألف معظمهم من الحديدة ثاني أكبر محافظة من حيث عدد السكان.

وتمر بالحديدة معظم واردات اليمن التجارية وإمدادات الإغاثة، وتتهم قوات التحالف بقيادة السعودية الحوثيين باستخدام الميناء في تهريب أسلحة إيرانية الصنع.

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