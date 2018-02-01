وفد سعودي-إماراتي في عدن 'للتهدئة'

وصل وفد سعودي إمارتي رفيع المستوى إلى عدن جنوب اليمن، لدعم وقف إطلاق النار الذي ترعاه الرياض وأبو ظبي بين القوات الانفصالية وقوات الحكومة المعترف بها دوليا.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الخميس إن الوفد الذي يتكون من مسؤولين عسكريين وأمنيين، تجول في شوارع عدن والتقى جميع الأطراف المعنية، وأكد "ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وعودة الحياة والهدوء للمدينة".

وأشارت الوكالة إلى أن الوفد دعا الأطراف المتحاربة إلى "نبذ الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد، والتركيز على دعم جبهات القتال لتخليص اليمن من الحوثيين".

وكانت أنباء قد تحدثت الأربعاء أن الانفصاليين أحكموا سيطرتهم على المدينة، بعد أربعة أيام من الاشتباكات العنيفة مع قوات الحكومة المعترف بها دوليا.

وتسبت الاشتباكات التي اندلعت الأحد في مقتل نحو 36 شخصا وإصابة قرابة 200 آخرين، حسب حصيلة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتتلقى قوات الحكومة المعترف بها دوليا دعما عسكريا من التحالف في اليمن بقيادة السعودية، وتتلقى القوات المؤيدة للانفصاليين دعما مماثلا من التحالف خصوصا من الإمارات التي تدرب وتجهز عناصرها.