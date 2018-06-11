أطباء بلا حدود: قصف مركز للكوليرا في حجة

طالت ضربات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين مركزا تابعا لمنظمة "أطباء بلا حدود".

وقالت المنظمة في بيان صحافي إنها جمدت أنشطتها في منطقة حجة شمال غرب صنعاء بعد أن استهدفت ضربة جوية أحد مراكزها لمعالجة الكوليرا.

واتهمت المنظمة التحالف العسكري بقيامه بالضربة رغم أتها وضعت على سطح المركز إشارات للدلالة على أنه مركز طبي، وهو يبعد نحو كيلومتر عن مستشفى تديره المنظمة في عبس الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت المنظمة إن الغارة لم تتسبب بوقوع ضحايا.

وفي تغريدة، قالت المنظمة إن "الهجوم من قبل التحالف السعودي والإماراتي يظهر عدم احترام كامل للمرافق الطبية والمرضى".

"This morning´s attack on an @MSF cholera treatment centre in Abs by the Saudi and Emirati-led coalition shows complete disrespect for medical facilities and patients. Whether intentional or a result of negligence, it is totally unacceptable." pic.twitter.com/1PUEQXSmvE — MSF Yemen (@msf_yemen) June 11, 2018

وفي 2016، قتل 19 شخصا في غارة جوية أصابت المستشفى الذي تديره منظمة "أطباء بلاد حدود" في عبس. وأعلنت لجنة تابعة للتحالف العسكري آنذاك أن التحالف ارتكب "خطأ" عندما شن الغارة.

ونفى التحالف بشدة في عدة مناسبات استهداف المدنيين على الإطلاق، وأكد التزامه بالقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بالصراعات، لكنه أقر بأن بعض ضرباته أصابت خطأ مواقع مدنية.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي اشتدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015.