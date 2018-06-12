التحالف بقيادة السعودية يستعد لهجوم على ميناء الحديدة

وصلت تعزيزات كبيرة للقوات الموالية للحكومة اليمنية باتجاه مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، حسب ما أعلنت مصادر عسكرية يمنية الثلاثاء.

ويستعد التحالف بقيادة السعودية للهجوم على ميناء الحديدة، أهم موانئ اليمن.

وحددت الإمارات، أحد أهم الأعضاء في التحالف، الثلاثاء موعدا نهائيا للحوثيين الذين تدعمهم إيران للانسحاب من ميناء الحديدة في إطار مفاوضات تقودها الأمم المتحدة.

والحديدة أكبر ميناء في اليمن والوحيد الخاضع لسيطرة الحوثيين ويعد شريان حياة لأغلبية سكان اليمن الذين يعيشون في المناطق التي يحكمها الحوثيون.

وقالت الأمم المتحدة إنها تقوم بدبلوماسية "مكثفة" بين الحوثيين من جانب والسعودية والإمارات اللتين تقودان التحالف من جانب آخر لتجنب الهجوم.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة يعيش 600 ألف شخص في المنطقة وعلى أسوأ تقدير يمكن أن يسفر القتال عن مقتل ما يصل إلى 250 ألفا إلى جانب قطع المساعدات والإمدادات عن الملايين.

ونقلت الأمم المتحدة الموظفين الدوليين التابعين لها من منطقة الحديدة الى مناطق أخرى في البلاد، مؤكدة أن موظفيها المحليين لا يزالون يواصلون مهماتهم في المدينة تلبية للحاجات الإنسانية الملحة في اليمن​.

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وتقدمت قوات تقودها الإمارات على طول الساحل الجنوبي الغربي إلى أطراف الحديدة في إطار استراتيجية للتحالف تهدف لمحاصرة الحوثيين في العاصمة صنعاء وقطع خطوط إمدادهم لإجبارهم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وتقود الرياض تحالفا في اليمن منذ آذار/مارس 2015 لدعم الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين.