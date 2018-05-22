صاروخ يوقع قتلى في مأرب

قتل خمسة يمنيين وأصيب 18 على الأقل بجروح في قصف بصاروخ كاتيوشا أصاب حيا سكنيا في مأرب الخاضعة لسيطرة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حالة ثلاثة من الجرحى حرجة، مشيرة إلى أن ميليشيات الحوثي أطلقت الصاروخ قبل فجر الثلاثاء على سوق شعبي يكتظ بالمتسوقين المدينة الواقعة وسط البلاد.

وتخوض حكومة هادي التي يساندها تحالف تقوده السعودية، قتالا ضد الحوثيين منذ 2015 في حرب دفعت البلاد إلى شفا المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن 10 آلاف شخص لقوا حتفهم فيما أصيب أكثر من 50 ألفا بجروح في النزاع المستمر وإن ثلاثة من كل أربعة يمنيين بحاجة للإغاثة الإنسانية.