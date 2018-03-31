حريق في مخازن الإغاثة بالحديدة

أعلن مسؤولون في الحديدة غربي اليمن اندلاع حريق في مخازن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في ميناء المدينة.

وأكد المسؤولون أن النيران أسفرت عن خسائر جسيمة في المواد الغذائية والإغاثية داخل المخازن.

وقال مراسل "الحرة" إن مصادر في الحديدة أكدت أن كمية من البترول كان صيادون يقومون بنقلها من حافلة إلى جلبة صيد في الإنزال السمكي بميناء الاصطياد اشتعلت ليتوسع الحريق إلى ثلاثة مخازن تابعة للبرنامج العالمي وقوارب صيد في الميناء.

وأضاف نقلا عن المصادر أن الحريق التهم المخازن الثلاثة بكامل ما فيها من مواد غذائية وإغاثية.

ورجحت مصادر أخرى قريبة من حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يكون الحريق مفتعلا للتغطية على الفساد الحاصل في أعمال الإغاثة التي ينفذها برنامج الغذاء العالمي في مناطق سيطرة الحوثيين.

وتتهم حكومة هادي والتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الحوثيين بنهب المواد الإغاثية لصالح تشكيل طبقة ثراء جديدة من الموالين لهم.