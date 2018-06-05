العبادي يمنع مسؤولين بمفوضية الانتخابات من السفر

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء إنه أصدر "أوامر بعدم سفر من هم ‏بدرجة معاون عام في المفوضية صعودا إلا بموافقة مجلس الوزراء"، وذلك في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي تحتج أحزاب سياسية على نتائجها.

وأضاف العبادي في مؤتمر صحافي أنه "قد تصدر أوامر قبض بحق عدد من المتلاعبين ‏بالنتائج في المفوضية"، حسبما نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وأوضح أن تقريرا قدم إلى الحكومة أوصى بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويا.

وكان البرلمان المنتهية ولايته صوت نهاية الشهر الماضي على إعادة فرز وعد 10 بالمئة من أصوات الناخبين يدويا.

وردت مفوضية الانتخابات من جهتها الأسبوع الماضي بالقول إن المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخولة بإلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في 12 أيار/مايو الماضي وفاز فيها تحالف "سائرون" الذي يدعمه القيادي الشيعي مقتدى الصدر بأغلب مقاعد البرلمان.