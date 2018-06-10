العبادي يتوعد منفذي حريق مخازن مفوضية الانتخابات

تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بملاحقة "العصابات الإرهابية والجهات التي تحاول العبث بالأمن وبالانتخابات"، بعد الحريق الذي شب في مخزن لصناديق الاقتراع في وقت سابق الأحد.

وقال العبادي في بيان إن "حرق مخازن مفوضية الانتخابات والذي تزامن مع اليوم الذي احتل فيه تنظيم داعش مدينة الموصل يمثل مخططا لضرب البلد ونهجه الديموقراطي".

وشدد أن السلطات العراقية "ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلد ومواطنيه".

ووجه العبادي "مديرية الأدلة الجنائية والدفاع المدني بإعداد تقارير مفصلة عن الحريق وملابساته"، ووجه "بتشديد الإجراءات الأمنية لمخازن مفوضية الانتخابات وزيادة عدد القوات المخصصة لحمايتها".

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المفوضية تقلل من تأثير الحريق

وقللت مفوضية الانتخابات من تأثيرات الحريق على نتائج الانتخابات التي جرت في أيار/مايو الماضي.

وقالت في بيان إنها "تمتلك نسخا احتياطية من القوائم الخاصة بالنتائج موجودة في المكتب الوطني في بغداد".

وأضاف البيان أن "الحريق لم يصل إلى صناديق الاقتراع أو أوراق الاقتراع، بل أتى على جميع أجهزة تسريع النتائج وأجهزة التحقق الإلكترونية الخاصة بمكتب انتخابات بغداد الرصافة".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق أن الحريق أتى على مخزن واحد فقط من أربعة مخازن في موقع تخزين يضم نصف صناديق الاقتراع في بغداد.